Esporte Equipe de Neymar cria plano de emergência para melhorar imagem de astro após Copa Após jogo com México, o técnico colombiano Juan Carlos Osorio falou, sem citar Neymar, que ele não era "um exemplo para o futebol e para as crianças"

Se, em 2010, apesar do apelo popular, Neymar ficou de fora da lista de Dunga e, em 2014, o craque sofreu no Mundial do Brasil a mais grave contusão da sua carreira que quase lhe tirou os movimentos das pernas, a Copa da Rússia ficará marcada como aquela em que o atacante fracassou na tentativa de levar o Brasil ao título e ainda acabou como principal alvo de críticas d...