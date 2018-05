Esporte Equipe brasileira que vem a Goiânia tem atletas experientes, mas abre espaço para novatos Após a primeira semana de jogos, em que acumulou duas vitórias e uma derrota, o Brasil encara no Goiânia Arena as seleções de Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos

Um elenco formado por medalhistas olímpicos e campeões do mundo com espaço para jogadores novos e dispostos a buscar espaço na seleção brasileira masculina de vôlei. O torcedor que for assistir aos jogos do Brasil, pela Liga das Nações, que ocorrem na sexta-feira, sábado e domingo (1º, 2 e 3 de junho), em Goiânia, vai se deparar com os medalhões brasileiros, como Bruninho, ...