O brasileiro Enzo Fittipaldi, neto do bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, conquistou neste domingo (28) o título da F-4 Italiana. Debaixo de um temporal, o piloto da Academia da Ferrari e da equipe Prema venceu a última corrida do campeonato, em Mugello, e, com o sétimo triunfo no ano, superou o italiano Leonardo Lorandi na disputa pelo título. A festa brasileira foi completa com a dobradinha com outro jovem talento, Gianluca Petecof, o 2º na corrida e 5º no campeonato.