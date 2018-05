Esporte Entre tacos e rodinhas, goianos querem fazer modalidade crescer Equipe goiana sonha com modalidade forte e tenta chegar à elite da Liga Nacional

A quadra é improvisada e as condições não são ideais, mas a dedicação e vontade de praticar hóquei uniram 19 amigos - 18 jogadores e um treinador. O Goiás Hockey Team, fundado em 2016, se prepara para participar da sua segunda competição de maior porte da modalidade. Nestes sábado (12) e domingo (13), no 1º Batalhão da Polícia Militar de Goiânia, ocorre a 1ª etapa da C...