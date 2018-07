Com a bandeira estendida, os atletas Dorival Júnior, Elias Tadeu dos Reis, Daniel José do Nascimento Sobrinho e Fernando Batista de Souza, que representam Inhumas, caminharam pelas ruas da cidade conhecida também Goiabeiras, fechando a primeira parte do primeiro dia da 27ª Caminhada Ecológica. Inhumas é o ponto de parada para os 28 atletas - 24 homens e 4 mulheres - atletas que, ao meio dia, chegaram ao Centro de Promoção Social de Inhumas. À tarde, eles retomam a Rodovia GO-070, rumo a Itauçu, onde fecham o primeiro dia do projeto. A 27ª Caminhada Ecológica começou na madrugada, em Trindade, com 28 atletas porque um dos selecionados na seletiva, Gilberto Tassara Dias, teve problemas particulares e não pode se integrar ao grupo.

Depois da missa na Matriz de Trindade, a largada na Basílica de Trindade, às 5 horas desta terça (17 de julho) marcou a abertura de mais uma edição do evento, que é realizado pelo POPULAR e que será concluído no sábado, em Aruanã.

Na largada, mesmo sob frio, às 5 horas, os atletas receberam as bençãos do padre Marcelino, na cidade santa. O primeiro ponto de parada foi em Goianira. Recepção preparada pelo prefeito Carlos Alberto de Andrade, com direito ao café da manhã e a passagem do Troféu Jaburu. "É uma atitude nobre, de fé na vida, os que vocês (atletas) estão fazndom pela preservação da natureza", ressaltou Carlos Alberto. Cerca de 5km depois, nova parada, para um lanche rápido, servido pela prefeitura de Brazabrantes. Houve uma nova passagem do Troféu Jaburu - Carlos Alberto o repassou ao secretário de Administração de Brazabrantes, Marco Aurélio.

Um pouco adiante, não mais que 7km, a prefeita de Caturai, Divina Zago, recebeu o Troféu Jaburu do representante da cidade vizinha, Brazabrantes. Nova parada para lanche, fotos e discurso rápido da prefeita. "Sei que não é fácil fazer o que vocês estão fazendo. Estive em Aruanã várias vezes. É um caminho longo, mas sei que vocês conseguirão chegar ao Rio Araguaia", disse Divina Zago. O último ato da primeira parte do dia de abertura foi em Inhumas, com passagem dos atletas por avenidas e ruas, solenidade na praça central e entrega do Jaburu ao prefeito Abelardo Vaz Fiho. Os deputados estaduais Jean Carlo e Lucas Calil estiveram em duas das paradas.

"VAmos ficar mal acostumadas", brincou a atleta Rosana Corrêa Costa, de 51 anos. Nas cidades, as solenidades de passagem do Troféu Jaburu marcam a Caminhada Ecológica. O troféu e a bandeira são símbolos do evento. "Eu vou chegar ao Rio Araguaia", frisou o atleta Dorival Júnior, de Inhumas. No Centro de Promoção Social de Inhumas, além do almoço, os 28 atletas fazem curativos, repousam sobre colchões e têm direito a banho de piscina.