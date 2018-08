Esporte Enquanto os carros não estão prontos, pilotos da Stock Car fazem reconhecimento da pista a pé A corrida do Milhão acontece neste domingo (5), às 11h30

Goiânia já vive o clima da Stock Car. Nesta quinta-feira (2), os pilotos já estiveram na pista, porém apenas caminhando para fazer o reconhecimento do trajeto, que será uma novidade da Corrida do Milhão, no domingo (5). Em vez do tradicional percurso, a corrida será no circuito externo do Autódromo de Goiânia, com apenas quatro curvas. Enquanto os pilotos fazem ...