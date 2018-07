Esporte Encontro entre Canarinho Pistola e 'torcedor misterioso' enlouquece web O russo Yury Torsky chegou a Kazan e vai assistir ao duelo entre Brasil e Bélgica a convite da CBF

Novo 'amuleto' da seleção brasileira na Copa do Mundo, o russo Yury Torsky chegou a Kazan, palco do duelo entre Brasil e Bélgica, e logo tratou de se encontrar com outro símbolo da torcida na Rússia: o mascote da CBF, Canarinho Pistola. Por meio de suas redes sociais, a entidade que rege o futebol brasileiro divulgou uma foto dos dois com semblantes sério,...