Esporte Emprestado ao Flamengo em 2016, Moraes se solidariza com vítimas de tragédia Jogador ficou um ano e meio no clube carioca e chegou a ficar concentrado no local onde ocorreu o incêndio na manhã desta sexta-feira (08)

Cria das categorias de base do Atlético, o lateral esquerdo Moraes, de 21 anos, foi emprestado ao Flamengo em 2016 após o Campeonato Goiano. O jogador ficou um ano e meio nas instalações do time carioca e chegou a ficar concentrado no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo que teve parte destruída após um incêndio na manhã desta sexta-feira (08), que deixou 1...