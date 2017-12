Empresário de Balbuena confirma propostas para zagueiro deixar o Corinthians

O empresário do paraguaio Balbuena, Renato Bittar, confirmou nesta terça-feira que o zagueiro tem três propostas de clubes da Europa, além da oferta para renovar contrato com o Corinthians, e que deve definir a situação em breve. "Temos três ofertas da Europa e também a opção de renovar com o Corinthians, onde ele está muito feliz", disse o agente, em entrevista à rádio ABC Cardinal, do Paraguai.



Balbuena tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro do ano que vem, mas a diretoria, já temendo o assédio dos europeus, quer antecipar a renovação e lhe ofereceu um novo acordo de três anos. Ainda durante o Campeonato Brasileiro, a direção alvinegra e o próprio jogador diziam que existia o interesse mútuo para firmar o novo acordo, mas até o momento nada foi definido.



No meio do ano, o zagueiro paraguaio recebeu uma oferta do Genoa, da Itália, mas o Corinthians recusou a proposta. Segundo a imprensa italiana, o valor seria algo em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).



Até o momento, o Corinthians perdeu dois jogadores - casos do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do zagueiro Pablo. O primeiro foi para o Sevilla, da Espanha, e o segundo não entrou em acordo para renovar contrato.



Por outro lado, o clube acertou a contratação do atacante Júnior Dutra, que estava no Avaí, e tem tudo encaminhado para fechar com o volante Renê Júnior, que defendeu o Bahia nesta temporada e deve assinar contrato nos próximos dias.