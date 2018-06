Esporte Emoções da Copa aumentam enfartes em até 8%

Citando dados do estudo Copa do Mundo de Futebol como Desencadeador de Eventos Cardiovasculares, da Universidade de São Paulo (USP), o diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Anderson Rodrigues, explica que as ocorrências de enfarte aumentam de 4% a 8% entre brasileiros, durante os jogos da Copa do Mundo. As emoções que aumentam os riscos de proble...