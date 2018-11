Esporte Emerson dá adeus ao Corinthians, lamenta polêmicas e brinca: 'Agora sou tiozinho' Atacante foi responsável pelo maior triunfo da equipe paulista na história, a conquista da Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes, ambos em 2012

Depois de Danilo se despedir do Corinthians, agora foi a vez de Emerson Sheik conceder sua última entrevista coletiva como atleta do clube. O autor dos dois gols do título da Libertadores em 2012, diferentemente do companheiro de time, que buscará outra equipe, está pendurando as chuteiras. A decisão, segundo ele, foi tomada em 2017. Em princípio, a aposentadoria estava...