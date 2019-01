Esporte Emerson é vendido pelo Atlético-MG ao Barça e jogará no Betis por empréstimo O jogador de 20 anos vinha sendo observado pela diretoria catalã há alguns meses

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira a venda do lateral-direito Emerson para o Barcelona. O jogador de 20 anos vinha sendo observado pela diretoria catalã há alguns meses. Antes de integrar o elenco do clube, no entanto, atuará no restante da temporada pelo Betis, por empréstimo. Em nota oficial, o Atlético-MG divulgou detalhes da transação. Segundo o clube, o ...