Esporte Embalado, Atlético visita líder com meta de pontuar Rubro-negro enfrenta Fortaleza e quer manter crescimento dos últimos cinco jogos, nos quais acumulou três vitórias seguidas e um empate

O Fortaleza lidera a Série B do Brasileiro, com 29 pontos e um técnico conhecido pela carreira de goleiro - Rogério Ceni. O Atlético adota o perfil de atleta no pelotão intermediário de uma maratona, à espera da melhor ocasião para o sprint. Assim, separados por 7 pontos, usando armas e estratégias diferentes e com sede de vitória, o tricolor cearense e o rubro-negro...