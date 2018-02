Em votação popular, Chapecoense leva prêmio Laureus como o Melhor Momento do Ano

A Chapecoense ganhou a categoria Melhor Momento do Esporte do prêmio Laureus nesta terça-feira (27), em Mônaco. A votação foi popular e se encerrou na noite de segunda, mas o resultado ficou em sigilo pelos organizadores do evento. A premiação é mais um importante marco para a história do clube catarinense, que iniciou a votação na última colocação, mas, após uma forte campanha nas redes sociais, conseguiu a vitória.



O prêmio foi dado pela forma com que o clube catarinense se reergueu após a tragédia ocorrida no dia 29 de novembro de 2016, quando 71 pessoas morreram e apenas três atletas sobreviveram, casos de Alan Ruschel, Neto e Jakson Follmann, que representou a Chapecoense na premiação. O clube foi citado como exemplo de inspiração para, através do esporte, superar as adversidades. O Laureus ainda destacou o retorno do lateral Alan Ruschel aos gramados, no dia 7 de agosto do ano passado, na partida amistosa contra o Barcelona, no Camp Nou. Ruschel jogou os primeiros 35 minutos do jogo.



Durante a votação, diversas personalidades divulgaram vídeos em que pediam a votação para a Chapecoense. O clube catarinense derrotou outros cinco candidatos, que foram escolhidos também através de votação mundial ocorrida nos últimos cinco meses. A Chape superou o The Iowa Hawkeyes e seus torcedores da "Kinnick Wave"; Bradley Lowery, o torcedor de futebol de seis anos e sua amizade com o atacante inglês Jermain Defoe; Kimi Raikkonen e seu fã de 6 anos Thomas Danel; e o piloto de automobilismo Billy Monger, de 18 anos.



O prêmio de Melhor Momentos do Esporte celebra qualidades como competição, lealdade, esportividade, drama e dedicação. A ideia é mostrar o quanto o esporte pode conseguir mudar o mundo.



A equipe catarinense também concorreu ao prêmio de melhor retorno do ano, mas perdeu para o tenista Roger Federer, que se recuperou de diversas lesões para conseguir ter mais um ano de muitas conquistas.