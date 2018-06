Esporte Em vez de estreia, saída de Lopetegui domina entrevistas de Sergio Ramos e Hierro Técnico e capitão da Fúria deram entrevista coletiva no Fisht Stadium, em Sochi, palco da partida desta sexta-feria (15) contra Portugal

Na véspera da estreia da Espanha na Copa do Mundo, o tema da entrevista coletiva quase não foi o clássico com Portugal ou o fato de a seleção campeã de 2010 chegar à Rússia como uma das favoritas ao título. Na lotada sala de imprensa do Fisht Stadium, local da partida desta sexta-feira, o assunto que predominou com o capitão Sergio Ramos e com o novo técnico da seleção e...