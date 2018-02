Em vídeo, esmeraldinos e vilanovenses divulgam aposta

Goiás e Vila Nova fizeram um desafio mútuo para disputar qual equipe levará mais torcedores nos jogos da 2ª fase da Copa do Brasil. Jogadores, técnicos e dirigentes dos dois clubes se encontraram no Serra Dourada para gravar o convite à torcida. O vídeo foi divulgado nesta segunda-feira (19).

"Alô, torcedor esmeraldino, quarta-feira é dia de lotar o Serra Dourada", pede o zagueiro esmeraldino Eduardo Brock no início do vídeo. "Não, Brock. Na quinta-feira, o Serra Dourada vai estar lotado é no nosso jogo", responde o goleiro colorado Mateus Pasinato.

O vídeo tem mais frases de efeito de técnicos e presidentes. "Quem coloca mais torcida nos jogos da Copa do Brasil? Time e torcida juntos nesse desafio e com o estádio todo vermelho", chama o técnico do Vila Nova Hemerson Maria. "Está lançado o desafio. Torcida esmeraldina, precisamos do seu apoio. Vamos ddeixar o Serra verde", propõe o esmeraldino Hélio dos Anjos.

Os dois clubes fizeram a aposta e quem levar menos torcedores vai doar uma tonelada de alimentos ao Hospital Araújo Jorge.

SERVIÇO

Os dois jogos serão no Estádio Serra Dourada

QUARTA-EFIRA (21/2)

Goiás x Boa

Horário: 20h30

QUINTA-FEIRA (22/2)

Vila Nova x Joinville

Horário: 19h15

Ingressos: 30 reais (arquibancada) e 60 reais (cadeira)