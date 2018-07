Esporte Em Turim, Cristiano Ronaldo se apresenta à Juventus e inicia pré-temporada Atleta conheceu mais companheiros de clube, que também se apresentaram após a Copa do Mundo

O astro português Cristiano Ronaldo iniciou nesta segunda-feira (30) uma nova fase em sua carreira. Depois de nove anos no Real Madrid, o atacante se apresentou à Juventus no centro de treinamentos do clube, em Turim, após o período de férias por ter disputado a Copa do Mundo da Rússia com a seleção de Portugal, e iniciou os treinos de pré-temporada. As redes socia...