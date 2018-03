Em treino, volante Elyeser rompe o ligamento e terá que fazer cirurgia

O volante Elyeser, que participou de apenas 3 jogos no ano com a camisa do Goiás, deve ficar fora de praticamente toda a temporada. No treino de segunda-feira (5), o jogador torceu o joelho esquerdo e após a realização de exames, foi detectado uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho.

Em nota oficial, o Goiás destacou que a lesão de Elyeser foi a mesma do zagueiro Fábio Sanches. O volante será submetido a uma lesão e não tem tempo para retornar aos gramados. O jogador chegou ao esmeraldino no ano passado para a disputa da Série B e disputou 27 jogos.