Esporte Em treino marcado por acidente com Ericsson, Vettel fecha o dia em 1º na Itália Correndo em casa, a Ferrari conseguiu uma dobradinha no 2° treino livre, com o finlandês Kimi Raikkonen ocupando a 2ª posição

A Ferrari dominou o segundo treino livre para o GP da Itália, realizado nesta sexta-feira, com uma dobradinha liderada pelo alemão Sebastian Vettel, mas a atividade no circuito de Monza acabou ficando marcada por um assustador acidente com Marcus Ericsson, ainda que o sueco não tenha se lesionado gravemente. Nos minutos iniciais da atividade, Ericssson se aproxi...