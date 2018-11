Esporte Em treino alucinante, Bottas supera Hamilton por 3 milésimos e fecha dia na ponta Os carros voltam para a pista neste sábado, e o grid de largada será definido a partir das 15h. A corrida, no domingo, tem previsão de largada para as 15h10

Treino com cara de corrida. A segunda sessão livre de pista para o GP do Brasil de Fórmula 1, nesta sexta-feira, foi marcada pelo ritmo alucinante dos seis pilotos das três melhores equipes e pelo acidente do alemão Nico Hülkenberg, da Renault. As Mercedes dominaram e o finlandês Valtteri Bottas foi o mais rápido, com o tempo de 1min08s846, à frente três milésimos do p...