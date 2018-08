Esporte Em treinamento, Hemerson Maria sinaliza mudanças no ataque colorado Na atividade desta quarta-feira (1), Alex Henrique e Mateus Anderson treinaram na equipe principal

Se o Vila Nova dependesse do pontuação como mandante, o time colorado estaria ocupando a zona do rebaixamento da Série B, já que em 8 partidas, o colorado somou apenas 11 pontos, ficando a frente apenas de Juventude, Ponte Preta e Boa Esporte. Para tentar acabar com as seis partidas sem vencer em casa e terminar o primeiro turno de bem com o torcedor, o colorado terá o...