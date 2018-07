Esporte Em tom de adeus, Miranda diz que os jovens desta seleção ainda trarão o hexa "Deixamos a Copa de cabeça erguida porque demos o nosso máximo", afirmou o zagueiro brasileiro

O zagueiro Miranda falou em tom de despedida da seleção brasileira. Capitão na eliminação diante da Bélgica e mais velho jogador entre os 23 convocados, o atleta de 33 anos disse que "deixa a Copa do Mundo com muita tristeza". Mas acredita que os jovens jogadores que fizeram parte desse elenco ainda trarão o hexa para o Brasil no próximo Mundial. "Já falei isso p...