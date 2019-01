Esporte Em teste para clássico, Corinthians encara o Red Bull Brasil em casa

O técnico Fábio Carille vai usar a partida desta quarta-feira, diante do Red Bull Brasil, como um ensaio para o clássico de domingo, diante do Palmeiras. Isso ficou evidente na definição da escalação. No ataque, o treinador fez a opção pelo argentino Mauro Boselli - Gustagol deve ficar no banco de reservas. Na defesa, Manoel vai estrear para formar a “dupla ideal” ao l...