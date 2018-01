Em tarde quente, Atlético empata sem gols com o Grêmio Anápolis

No estádio Olímpico, em uma tarde bastante quente, Atlético e Grêmio Anápolis fizeram uma partida sem grandes emoções e o resultado foi um empate sem gols. Durante o jogo, os times tiveram muitas dificuldades em criar, as melhores oportunidades foram em finalizações de longa distância.

Com o empate, o Atlético soma dois pontos e é o 3º colocado do grupo A. Na próxima rodada, o Dragão recebe a Aparecidense, no Estádio Olímpico, na quarta-feira (24). Já o Grêmio Anápolis é o líder do Grupo B, com 4 pontos e na 3ª rodada volta a jogar fora de casa, vai até o estádio Ferreirão, encarar o Iporá, também na quarta-feira (24).

O jogo

Com um sol bastante quente no estádio Olímpico, o primeiro tempo deixou a desejar. O Grêmio Anápolis não teve medo de sair para o jogo e a primeira oportunidade foi da equipe do interior. Aos 6 minutos, Túlio foi lançado na entrada da área e bateu forte no canto, mas Klever foi bem para fazer a defesa.

A primeira boa chegada do Atlético foi aos 13 minutos. Jorginho cruzou da direita, Wesley Natã tocou de calcanhar para Roger, que bateu de primeira, a bola passou raspando a trave do goleiro João Vitor. O Dragão melhorou no jogo, mas não conseguia furar o bloqueio do Grêmio Anápolis, que se fechava e explorava a velocidade de Zé Uilton.

Aos 37 minutos, o rubro-negro chegou com perigo novamente. Elder Santana tocou de peito para Jonathan, que invadiu a área, limpou dois marcadores e bateu de esquerda, a bola passou tirando tinta da trave direita do goleiro João Vitor, que só observou a bola sair.

A segunda etapa começou como a primeira, com os dois times sofrendo por causa do sol e sem grandes oportunidades. Por conta dos erros de passe, a primeira oportunidade da etapa complementar foi apenas aos 22 minutos, com Nadson, que cabeceou por cima do gol de Klever.

O Atlético tinha a maior posse de bola, porém não conseguia pressionar o time visitante e ficou preso na boa marcação do Grêmio Anápolis. Aos 35 minutos, o Dragão teve uma boa chance. Chiquinho foi lançado na direita, limpou para o meio e bateu forte, para uma boa defesa do goleiro João Vitor.

Aos 38 minutos, o time anapolino puxou contra-ataque com Caio, o atacante cruzou para Darlan, que chegou de carrinho, mas mandou a bola para fora. Aos 48 minutos, Elder Santana quase inaugurou o placar, o atacante levou para o meio e finalizou forte, a bola passou perto da trave do goleiro João Vitor. Final de jogo, Atlético 0 x 0 Grêmio Anápolis.

Ficha técnica: Atlético x Grêmio Anápolis

Local: Estádio Olímpico

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistentes: Fabricio Vilarinho e Adriano Mendes

Renda: R$12.390,00

Público pagante: 1.147

Público presente: 1.874



Atlético: Kléver; Jonathan, Lucas Rocha, Willian Alves, Bruno Santos; Diego Silva, Fernandes (Tomas Bastos), Jorginho; Roger (Chiquinho), Wesley Natã(Vinícius Tanque), Elder Santana. Técnico: João Paulo Sanches.

Grêmio Anápolis: João Vitor; Neno, Lucas Cunha, Ramon, Jeferson; Darlan, Cristian, Tulio (Nadson); Caio, Zé Uilton, Assuério (Roniel). Técnico: Edson Júnior.