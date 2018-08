Esporte Em tarde inspirada de Alan Mineiro, Vila Nova bate o Goiás no Serra Dourada Meia marca um gol e participa das jogadas dos outros dois gols do time colorado no clássico. Vila Nova volta a vencer e a marcar depois de três rodadas

Na bola, sem problemas extra-campo e com bom futebol, Vila Nova e Goiás realizaram um clássico movimentado neste sábado (25) e venceu o time mais ofensivo: o Tigre, que por 3 a 0, no Serra Dourada, bateu o rival esmeraldino pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o 4° e último clássico entre as equipes em 2018, o terceiro com vitória colorada. O result...