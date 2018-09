Esporte Em tarde de Jael, Grêmio goleia o Botafogo e encosta nos líderes do Brasileirão Com a vitória, o tricolor gaúcho chega aos 40 pontos e assume a 4ª colocação

Embalado pela classificação emocionante na Copa Libertadores e contando com uma tarde inspirada do atacante Jael, o Grêmio se manteve na cola dos líderes ao atropelar o Botafogo por 4 a 0, neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante com o apelido de "Cruel" marcou os dois primeiros gols, enquanto que Alisson e...