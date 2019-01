Esporte Em sua volta após 4 meses, Rafael Nadal vence na estreia pelo Aberto da Austrália Número 2 do mundo, tenista espanhol busca em Melbourne o seu 18º título de Grand Slam na carreira

Rafael Nadal não entrava em quadra para uma partida oficial havia mais de quatro meses. Desde a desistência na semifinal do US Open do ano passado por causa de dores no joelho, o espanhol passou até por uma cirurgia no tornozelo direito em novembro. No início deste mês participou de dois jogos de exibição, mas foi nesta segunda-feira que voltou ao circuito profissional n...