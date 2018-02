Em Sinop, Goiás terá rival inédito

Após empate no clássico com Vila Nova (1 a 1), o Goiás muda de competição e viaja nesta terça-feira, às 11 horas, para interior do Mato Grosso, onde enfrenta o Sinop (MT). O jogo será nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Gigantão do Norte. Os times nunca se enfrentaram antes - do Mato Grosso, o Goiás encarou duas vezes, pela Copa do Brasil, o Cuiabá (em 2004 e no...