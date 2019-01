Esporte Em semana de estreia na Superliga B, Anápolis Vôlei apresenta elenco em shopping nesta terça-feira Evento contará com sessão de autógrafos, de fotos com os atletas, além da presença do campeão olímpico Dante

A quatro dias da estreia na Superliga B, divisão de acesso da elite do voleibol nacional, o Anápolis Vôlei fará, nesta terça-feira (22), a apresentação de seu elenco, com 18 atletas, e da comissão técnica ao público da cidade, no Centro goiano. O evento será realizado no Brasil Park Shopping, ao lado do Ginásio Internacional Newton de Faria, a partir das 19h. A expe...