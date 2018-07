Esporte Em SC, Vila Nova defende posição no G4 Diante do Figueirense, Tigre abre série de dois jogos em solo catarinense e quer se manter em alta

O Vila Nova inicia nesta terça-feira sua expedição por Santa Catarina enfrentando o Figueirense, às 19h15, no Estádio Orlando Scarpelli. O Tigre luta por sua manutenção no grupo dos quatro primeiros colocados da da Série B do Campeonato Brasileiro (G4) e para isso conta com seu bom retrospecto como visitante na competição. Fora de casa, o Vila Nova conquistou cinco de suas s...