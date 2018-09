Esporte Em Salvador, Léo Ceará marca de novo e Vitória derrota o América-MG por 1 a 0 O gol da vitória do time baiano foi o segundo do atacante em três jogos pelo clube

Léo Ceará conseguiu repetir o roteiro no estádio Barradão, em Salvador. Neste sábado (1), o camisa 18 marcou o gol que decretou o triunfo do Vitória por 1 a 0 contra o América-MG, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda bola na rede do atacante em três jogos, que também foi o herói na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro no último final de semana. ...