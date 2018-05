Esporte Em Salvador, Bahia faz bom segundo tempo e derrota o Vasco de novo por 3 a 0 Élber, Zé Rafael e Régis marcaram os gols da goleada do Bahia sobre a equipe carioca

O Bahia voltou a derrotar o Vasco, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Jogando novamente na Arena Fonte Nova, em Salvador, o time do técnico Guto Ferreira venceu por 3 a 0 - com gols de Élber, Zé Rafael e Régis -, pela sétima rodada. Desábato, volante do clube carioca, foi expulso no segundo tempo e abriu o caminho para a vitória da equipe da casa. O resultado a...