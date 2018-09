Esporte Em ritmo de treino, Brasil acaba com invencibilidade dos EUA no Mundial de Vôlei Seleção de Renan Dal Zotto avança à semifinal como líder de grupo e espera Itália, Polônia ou Sérvia

Não tem mais time invicto no Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, que está sendo disputado na Bulgária e na Itália. Nesta sexta-feira, em Turim, a seleção brasileira derrotou a dos Estados Unidos, por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/18 e 25/19, em 1h24min de jogo. Com este resultado, o Brasil ficou em primeiro no Grupo I e agora aguarda o segundo colocado do G...