Em retorno de GP francês, Hamilton vence fácil e retoma liderança da F-1

Lewis Hamilton só precisou de uma corrida para retomar a liderança da Fórmula 1. No retorno do GP da França ao calendário da categoria, o inglês venceu de ponta a ponta no Circuito de Paul Ricard, na cidade de Le Castellet, neste domingo, sem dar chance para os rivais. O tetracampeão mundial, que havia perdido a ponta na etapa passada, desbancou o alemão Sebastian Vettel e...