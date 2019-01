Esporte Em resultado ruim para ambos, Milan e Napoli empatam pelo Italiano Jogo foi o quarto consecutivo de Lucas Paquetá como titular da equipe de Milão

No jogo mais aguardado deste sábado pelo Campeonato Italiano, Milan e Napoli decepcionaram. No San Siro e em compromisso válido pela 21ª rodada, os times não saíram do 0 a 0, ficando mais distantes dos seus objetivos na competição. Vice-líder do Italiano, o Napoli chegou aos 48 pontos, a oito da Juventus, que ainda vai entrar em campo nesta rodada, podendo amplia...