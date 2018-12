Esporte Em reformulação do futebol, Vila Nova anuncia mais dois profissionais Recém-chegados são gerente e auxiliar permanente. Colorado trocou gestores e técnico para a próxima temporada

A diretoria do Vila Nova anunciou nesta segunda-feira (10) os nomes de dois novos integrantes do departamento de futebol do clube, que vive uma reformulação após o fim da temporada de 2018. O novo gerente de futebol do time colorado será Rodrigo Ramos, que trabalhou na Ponte Preta, na seleção brasileira sub-20 e nas categorias de base do São Carlos. Rodrigo Ramos é o...