Esporte Em reencontro com Warriors, LeBron ajuda Lakers a vencer o rival na pré-temporada Astro mundial do basquete tem atuação de gala, apesar de pouco tempo. Jogador marcou 15 pontos, além de assistências e rebotes

Ainda é pré-temporada, mas a torcida do Los Angeles Lakers não esconde o entusiasmo com a chegada de LeBron James ao time. Em confronto encerrado na madrugada desta quinta-feira (11), o astro foi titular na vitória da sua nova equipe sobre o atual bicampeão da NBA, Golden State Warriors, por 123 a 113, em San Jose, na Califórnia, e aumentou ainda mais a empolgação com s...