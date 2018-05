Esporte Em reencontro com torcida, Fla vence Emelec e avança na Libertadores Depois de três eliminações na fase de grupos em suas últimas participações, rubro-negro se classifica com uma rodada de antecedência

O Flamengo afastou de vez o fantasma do ano passado. Depois de frustrantes quedas ainda na fase de grupos em suas últimas três participações na Copa Libertadores, o time rubro-negro assegurou a vaga no mata-mata deste ano ao superar o Emelec por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, em seu reencontro com a torcida. Éverton Ribeiro marcou os gols da partida. ...