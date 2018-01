Em rede social, Vila Nova anuncia contratação de Matheus Kayser até o final de 2018

O Vila Nova anunciou de forma oficial a contratação do goleiro Matheus Kayser, de 23 anos. O jogador já treina com a equipe colorada e está à disposição do técnico Hemerson Maria para a estreia do Tigre no Campeonato Goiano, contra o Iporá, dia 17, no Estádio Serra Dourada.

O vínculo do goleiro, que pertence ao Grêmio Anápolis, será até o final da temporada 2018. O jogador chega por empréstimo e não foram incluídos atletas do Vila Nova na negociação. Para a negociação ter sido concretizada, Matheus Kayser teve vínculo estendido até o final do ano com o time anapolino.

É DO TIGRÃO!

O goleiro Matheus Kayser, 23 anos, teve passagem no Tigrão em 2017, já treina com elenco e fica à disposição do técnico Hemerson Maria.

Com a chegada de Matheus Kayser, o Vila Nova tem 3 goleiros para a disputa do Estadual. Além de goleiro de 23 anos, Gabriel e Léo Lang, ambos de 19 anos, formados na base do time colorado já treinam com o restante da equipe na preparação para o Goianão.

Matheus Kayser é um velho conhecido do torcedor vilanovense. O jogador esteve no clube no começo de 2017, mas sem receber oportunidades foi negociado com o Grêmio Anápolis. No time anapolino, o goleiro foi titular na campanha da Divisão de Acesso, que terminou com título da Raposa, como clube-empresa é conhecido.