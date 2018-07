Esporte Em recuperação física, seleção da França faz treino leve e descontraído Para a decisão, os franceses devem chegar em melhor estado físico que os croatas, já que os rivais participaram de três prorrogações

Os titulares da França ainda estão em processo de recuperação física depois da vitória sobre a Bélgica que classificou o time para a final da Copa do Mundo da Rússia, no domingo (15), diante da Croácia, em Moscou. E o clima foi de bastante descontração na atividade desta quinta-feira (12), com brincadeiras entre os jogadores. Também foi um treino de recuperação mental e...