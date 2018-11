Esporte Em punição incomum, Verstappen terá de prestar serviços comunitários por agressão O holandês acabou se irritando com o rival, após um toque durante a corrida em Interlagos, em São Paulo

O holandês Max Verstappen sofreu uma punição incomum neste domingo (11), horas depois do GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto da Red Bull terá que prestar dois dias de serviços comunitários por conta dos empurrões que deu no francês Esteban Ocon, da Force India. A confusão foi consequência de um toque de Ocon em Verstappen na metade da corrida no Autódromo de Interlagos, e...