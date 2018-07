Esporte Em projeto para sediar Copa, Catar promete ostentação e audácia Catar deve fazer investimento de R$ 120 bilhões para receber o próximo Mundial

A Copa do Mundo de 2022 promete um cenário diferente em relação aos 21 mundiais disputados até agora. O Catar, um emirado do Oriente Médio com cerca de 2 milhões de habitantes, abrirá suas portas para o mundo com um projeto audacioso, baseado nas riquezas geradas do petróleo e gás natural. Em Moscou, os asiáticos iniciaram um plano para mostrar que serão capazes de orga...