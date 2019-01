Esporte Em primeiro clássico pelo Vila, Danilo espera cumprir a “lei do ex” História, como carrasco do São Paulo quando defendia o Corinthians, poderá inspirar Tigre no clássico

Após duas rodadas do Campeonato Goiano, o meia Danilo ainda não conseguiu balançar as redes com a camisa do Vila Nova. O mais próximo que o jogador esteve do gol foi uma cobrança de falta na trave, em sua estreia, diante da Aparecidense. A próxima oportunidade de sair da seca será neste domingo (27), no clássico com o Goiás, em que pode fazer valer a “lei do ex”. Re...