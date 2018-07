Esporte Em primeiro ano na Mercedes-Benz Challenge, Miro Cruz briga pela liderança do campeonato O piloto goiano ocupa a segunda colocação e está a 9 pontos do líder do campeonato

Miro Cruz será o representante goiano na quarta etapa da temporada 2018 da Mercedes-Benz Challenge, que irá acontecer no domingo (29), no Autódromo de Campo Grande. Na prova, o piloto espera poder pontuar bem, já que está na briga pela ponta da categoria C-250, na qual ele ocupa a segunda colocação, com 41 pontos, 9 atrás do líder, Peter Gottsachalk. “Essa tempor...