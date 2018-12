Esporte Em pré-temporada, Atlético tenta se antecipar aos rivais Mesmo com elenco reduzido, Dragão se apresenta seis dias antes de Goiás e Vila Nova para buscar melhor preparação física

O Atlético será o primeiro time da capital a iniciar a pré-temporada de 2019. Com o objetivo de ter um período maior de preparação que os seus rivais, o rubro-negro se reapresenta nesta quinta-feira (27), às 9 horas, no centro de treinamento do Urias Magalhães, para começar os trabalhos para o Campeonato Goiano. Na primeira fase de preparação, o foco estará nos t...