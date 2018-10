Esporte Em Porto Alegre, Goiás finaliza preparação para encarar o Juventude Time esmeraldino treinou no CT do Internacional, em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (11), e logo depois seguiu para Caxias do Sul

Na manhã desta quinta-feira (11), no CT Parque do Gigante, do Internacional, em Porto Alegre, o Goiás realizou seu último treinamento antes do jogo contra o Juventude nesta sexta-feira (12), às 19h15, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe esmeraldina fezum treino técnico e tático comandado por Ney Franco, que va...