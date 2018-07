Esporte Em plena sexta-feira 13, Goiás não quer levar sustos e aposta em seu matador contra o Criciúma Os goianos entram em campo às 20h30 diante dos catarinenses, no estádio Olímpico

Para não levar sustos e continuar subindo na tabela da Série B, o Goiás quer espantar todo o mau olhado dos adversários e nesta sexta-feira 13, o esmeraldino espera abater o Criciúma, às 20h30, no estádio Olímpico. Neste confronto, os goianos apostam no bom momento do matador alviverde, Lucão, com 7 gols, que volta de suspensão. "É um jogador com muito potenc...