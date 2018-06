Esporte Em plena abertura da Copa, cantor Robbie Williams mostra dedo do meio para as câmeras Na sequência o artista continuou a cantar seu repertório de sucesso como se nada tivesse acontecido

Quem assistiu à abertura da Copa do Mundo da Rússia na manhã desta quinta-feira (14) se impressionou com a atitude do cantor Robbie Williams. Enquanto cantava a música Rock DJ, o artista encarou uma câmera próxima e mostrou o dedo do meio literalmente para todo o mundo. Na sequência, ele continua a cantar o repertório como se nada tivesse acontecido. O ato ch...