Esporte Em passeio com mascote, Atlético celebra aniversário de 208 anos de Campinas Dragolino, mascote atleticano, percorreu pontos do bairro, como o Palace Hotel e o Estádio Antônio Accioly

O tradicional bairro de Campinas completou neste domingo 208 anos. A Campininha das Flores, como o setor é conhecido na capital, recebeu homenagens desde o executivo goianiense até ao Atlético, clube cujo berço é em Campinas. O Dragão utilizou as redes sociais do clube para celebrar o aniversário do bairro. Em um vídeo, a mascote do time rubro-negro, o Dragolino...