Em Paris, médico da seleção diz que Daniel Alves deverá ficar 6 meses sem jogar

Daniel Alves, lateral-direito titular incontestável da seleção brasileira de Tite, não só não poderá jogar a Copa do Mundo da Rússia, como ficará ausente dos gramados nos próximos seis meses. O atleta do Paris Saint-Germain teve confirmada nesta sexta-feira (11), na capital francesa, uma lesão do ligamento cruzado anterior sofrida na última terça-feira, na final da C...